مؤتمر أراوخو: بدأت مسيرتي كمهاجم.. ونتطلع للفوز بكل شيء

كشف رونالد أراوخو لاعب برشلونة أنه بدأ مسيرته الكروية في مركز المهاجم قبل أن يصبح مدافعا وذلك في مؤتمر صحفي خاص بلقاء ناديه ضد مضيفه بنفيكا غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أراوخو:"سعيد بعودة أنسو فاتي بشكل جيد، لقد سجل هدفا جميلا ولكن هذه مجرد البداية ولم نكن متفقين على الاحتفال الذي قمنا به".

وتابع "سعيد ببدايتي للموسم، لقد أعددت بشكل جيد في فترة الإجازة، وعملت بجد لأكون في الفريق الأول، علينا أن نقدم مباريات كبيرة في الدفاع، يجب أن نستمر في الرد وأن نستمر في اللعب بشكل جيد".

وواصل "نحن نطمح لكل شيء، نحن برشلونة يجب أن نفوز بالدوري، والكأس، والسوبر، ولكن لا يمكننا أن نعرف ما سيحدث".

وأردف "أخبرت فاتي قبل مباراة ليفانتي أن يتحلى بالثقة وأن يفعل ما يجيد القيام به، لقد كانت رسالة تشجيع وسعداء بأن الأمور سارت على ما يرام".

وأضاف "سنفوز، نحن جيدون وأتينا من مباراة رائعة، هذه هي الطريقة التي يجب أن نتبعها لتحقيق الثلاث نقاط".

وتحدث عن بداية مسيرته الكروية قائلا: "لقد بدأت كمهاجم هذا صحيح، لكن عندما وصلت إلى الدرجة الأولى كانت هناك ظروف وفي فترة الإعداد وضعوني كمدافع وتحولت الأمور بشكل جيد، ثم قالوا لي بأنني يمكن أن أكون مدافعا جيدا وأعتقد أن هذا كان ناجحا، أنا استمتع بكوني مدافعا".

وأتم "لقد قدمنا مباراة رائعة أمام ليفانتي وتمكنا من زيادة النتيجة أكثر، هذا يمنحنا المزيد من الثقة والشجاعة، لدينا فريق رائع وعلينا الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب هذا الموسم".

ويحتل برشلونة المركز الرابع في المجموعة بدون نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ بنقطة واحدة.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة سيحل دينامو كييف ضيفا على بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا.