مؤتمر سولشاير: رونالدو يستمتع باللعب ضد فياريال.. وأنا هنا من أجل الفوز

شدد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على أنه متواجد مع الشياطين الحمر من أجل الفوز بالبطولات مشيدا بثنائي فريد ومكتومناي في وسط الملعب.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة فياريال غدا على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أولي جونار سولشاير في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لوك شاو وهاري ماجواير لم يتدربا مع الفريق، لوك تواجد في النادي اليوم ولديه فرصة للمشاركة وسأمنحه الوقت حتى الغد. ماجواير تبدو إصابة أكبر في الكاحل، سيحتاج لبضعة أسابيع قليلة من أجل العودة".

وأضاف عن ثنائية فريد ومكتومناي "لقد حققنا نتائج رائعة في وجودهما، لديهما طاقة ورغبة كبيرة وأحب حقا امتلاكهما في الفريق وكانا مفيدين للغاية بالطريقة التي لعبنا بها أمام أستون فيلا. الجماهير دائما لديها آراء ومن السهل أن تحدد من يجب أن يلعب".

وتابع "لعبنا أمام فياريال في خمس مباريات من قبل وانتهت جميعها بالتعادل، فريق منظم للغاية ولديه إمكانيات كبيرة. من الصعب الضغط عليهم ولذلك أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة في النهائي رغم أننا احتجنا لصناعة المزيد من الفرص أمام خصم صعب".

الشياطين الحمر التقوا مع فياريال في 5 مباريات سابقة، انتهت أربع منها بالتعادل السلبي والخامسة انتصرت فيها الغواصات الصفراء بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي.

واستطرد "إنها مباراة في دور المجموعات، تلعب 6 مباريات وتحتاج إلى 10-12 نقطة للعبور. خسرنا المباراة الأولى وإذا كان لديك نقطة واحدة أو بدون رصيد فأنت بحاجة للفوز في الأربع مباريات المقبلة، ليست مباراة يجب أن تفوز بها ولكنها مباراة هامة".

وأكمل "تنظر دائما إلى المنافس وأحيانا تحتاج لإجراء تغييرات. ننظر لأنفسنا في الغالب وكلما زاد عدد الإصابات في فريقك فإنك تحتاج لإجراء تغييرات تكتيكية. ليدنا فاران وليندلوف وبايلي وتيليس ودالو في جاهزية تامة وأتمنى أن يشارك لوك شاك".

وعن تصريحات جاري نيفيل بخصوص عدم فهم هوية الفريق وأسلوبه، قال: "لم أقرأها ولكن أنت بالطبع تعمل على أسلوب الفريق وأنماط اللعب، أمام أستون فيلا لعبنا بشكل جيد وهاجمنا بسرعة كبيرة لتجنب الدفاع المتأخر من أستون فيلا، ربما لعبنا بسرعة أكبر من المطلوب. لقد كانت واحدة من أقل المباريات التي لُعبت فيها الكرة ربما بـ45 دقيقة فقط والمتوسط الطبيعي في المباريات 55-60 دقيقة. نعلم أن فياريال سيدافع جيدا وعلينا أن نلعب بسرعة. جاري نيفيل يعلم هوية النادي جيدا".

واستكمل عن نيفيل وحديث ضرورة الفوز بالبطولات "لديه دائما الكثير ليقوله، الضغط متواجد دائما وعليك أن تتقبله بالعمل في هذه البيئة. يجب ان أقول أنني حصلت على الدعم وأن العمل يسير بشكل جيد، زادت التوقعات مع تحسن الصفقات واللاعبين. أنا هنا للفوز ونيفيل يعلم ذلك، آمل أن نصل إلى هناك في إبريل أو مايو".

وواصل "تركيزي دائما هو الفوز بالمباراة القادمة مع العمل على المدى الطويل لبناء الفريق. الآن هدفي هو الفوز بالمباراة المقبلة والعودة إلى المسار الصحيح وبعدها العمل على مباراة الدوري منذ صباح الخميس. كنا نتمنى أن نتصدر الدوري ولكننا ما زلنا هناك ومع الفريق الذي أملكه يمكننا التحسن وهو ما أعمل عليه".

وأتم عن رونالدو "بالطبع إنه واحد من أهم مفاتيح الفوز، عندما يلعب فإنك يمكنك القول تقريبا بأن هناك هدف واحد مضمون على الأقل. سجل 14-15 هدفا في 13 مباراة أمام فياريال وهذا يعني أنه يستمتع باللعب أمامهم، إنه يعرف ألبيول وتوريس. دائما ما يصمم على التسجيل في كل مباراة".

مانشستر يونايتد خسر الجولة الأولى امام يانج بويز بهدفين مقابل هدف واحد بينما تعادل فياريال مع أتلانتا بهدفين لكل لفريق.