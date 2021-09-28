خبر في الجول – فيوتشر يضم مروان محسن.. واتفاق مع ناصر ماهر

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 14:45

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - ناصر ماهر

نجح نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز في اقتناص خدمات مروان محسن من الأهلي واتفق مع زميله الآخر ناصر ماهر على ضمه.

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

مروان محسن

النادي : فيوتشر

فيوتشر
الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيوتشر أتم اتفاقه مع مروان محسن على الانضمام للفريق بعقد يمتد لموسمين.

وسينضم مروان محسن لفيوتشر في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي.

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أما بالنسبة لناصر ماهر فقد اتفق فيوتشر مع اللاعب على ضمه بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي على شرائه.

وانضم مروان محسن صاحب الـ32 عاما إلى الأهلي في عام 2016 قادما من الإسماعيلي وكان من المفترض أن ينتهي تعاقده في صيف عام 2023.

وشارك مروان محسن مع الأهلي في 112 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 10 آخرين

أما ناصر ماهر فقد خاض مع الأهلي في الموسم الماضي ست مباريات لم يسجل أو ينصع خلالهم أي هدف.

وكان ناصر ماهر يعد هدفا رئيسيا لبيراميدز قبل أن ينجح فيوتشر في إتمام الاتفاق مع الأهلي واللاعب.

الأهلي فيوتشر في الدوري مروان محسن ناصر ماهر
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