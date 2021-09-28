مؤتمر إيمري: أحترم يونايتد لكن لا أخشاه.. وأعرف ما يتعرض له سولشاير

قال أوناي إيمري المدير الفني لفياريال إنه يكن الكثير من الاحترام لمانشستر يونايتد مشددا في الوقت ذاته أنه لا يخشاه وذلك قبل لقاء الفريقين غدا الأربعاء.

ويحل فياريال ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

وستكون هذه هي أول مباراة تجمع الفريقين منذ انتصار الفريق الإسباني على نظيره الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بركلات الترجيح.

وتحدث إيمري في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "لقد عشت ما يتعرض له سولشاير حينما كنت مدربا لأرسنال".

وواصل "سولشاير يتمتع باحترام وتأييد كبير، لقد تمكن من التأهل لدوري أبطال أوروبا وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي".

وأكمل "الموسم الجاري هو أمامه تحديات كثيرة ونعم لقد حظي ببعض النتائج السلبية لكنني لا أعتقد أن الاختيار الذكي سيغير رأي النادي بشأنه بعد تلك النتائج".

وعن اللقاء شدد إيمري "لا أخاف من مانشستر يونايتد أو أخشاه، نعم نحترمه فالاحترام شيء هام وإن فقدت الاحترام فقد تخسر".

وواصل "مانشستر يونايتد هو المرشح الأوفر حظا وكان كذلك في النهائي بيننا لكننا لعبنا مباراة تنافسية، هم خسروا ضد يانج بويز لقد كانت مباراة المرشح الأوفر حظا ضد المرشح الأقل، لكن في النهاية إن فقدت الاحترام فالمنافس قد يستفيد من ذلك".

وأتم إيمري "غدا سيكون مانشستر يونايتد أفضل مانشستر يمكنه، عليهم إثبات قوتهم، وما فعله سولشاير للنادي كلاعب وكمدرب يجب أن نحترمه، يونايتد المرشح الأوفر حظا".