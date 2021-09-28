مدرب جنوب إفريقيا يكشف حديثه مع بيرسي تاو قبل استبعاده

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 14:29

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

كشف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، ما دار بينه وبيرسي تاو مهاجم الأهلي قبل استبعاده من قائمة البافانا بافانا النهائية لمعسكر أكتوبر المقبل.

وانضم تاو للقائمة الأولية المكونة من 34 لاعبا في 21 سبتمبر الماضي، قبل أن يبتعد عن القائمة النهائية للإصابة.

وقال بروس في تصريحات نشرها موقع كيك أوف: "بيرسي تاو مصاب، هذه هي المشكلة، لقد تعرض لإصابة في مباراة غانا وعاد إلى فريقه ولم يتدرب ولم يلعب".

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وأضاف "اتصلت به لأسأله عن حالته فقال إنه مصاب وسيعود للتدريبات يوم الجمعة، الذي كان قبل أيام، لذا أعتقد أن بيرسي ليس جاهزا".

وأكمل المدرب البلجيكي "عندما ينضم بيرسي تاو إلى المنتخب لابد أن يلعب، فهو لاعب مهم، لا يمكنني المخاطرة به".

وأردف "لو قلت حسنا أنت لا تتدرب، لذا كن على مقاعد البدلاء، ولكن ربما يشارك في المباراة وتلحقه الإصابة مرة أخرى".

وأوضح "لذلك تحدثت إليه وتفهم ذلك، وقلت له حاول أن تكون مستعدا للمباريات الدولية في نوفمبر لأنها ستكون أكثر أهمية من مباراتي أكتوبر".

وتلعب جنوب إفريقيا مباراتين في تصفيات كأس العالم، الأولى أمام إثيوبيا يوم 9 أكتوبر، والثانية أمام المنافس نفسه يوم 12 أكتوبر.

فيما يلتقي الأولاد بغانا وزيمبابوي في نوفمبر ضمن الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم.

وشارك تاو في مباراتي زيمبابوي وغانا بالجولتين الأولى والثانية، قبل أن يحضر للأهلي ويُكتشَف إصابته في العضلة الضامة.

وغاب تاو جراء تلك الإصابة عن كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش، وثمن نهائي كأس مصر أمام إنبي.

وتمتلك جنوب إفريقيا 4 نقاط من أول جولتين، وتسعى للوصول للمونديال الأول لها منذ 2010.

ويمتلك تاو 29 مباراة دولية مع البافانا بافانا، سجل خلالها 13 هدفا.

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