إصابة كانتي بفيروس كورونا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

كانتي - تشيلسي

أصبح من المتوقع أن يغيب الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي عن مباراة فريقه غدا أمام يوفنتوس والأسبوع المقبل أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يواجه يوفنتوس غدا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ثم ساوثامبتون الأحد في الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

توماس توخيل مدرب تشيلسي قال في المؤتمر الصحفي: "كانتي تأكدت إصابته بفيروس كورونا وسيحتاج بعض الوقت للتعافي".

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انضمام كانتي لمنتخب فرنسا في التوقف الدولي المقبل سيكون في محل شك أيضا مع ضرورة استمراره في العزل لمدة 10 أيام.

كانتي عانى من إصابة في الفخذ غاب على إثرها عن التوقف الدولي الماضي مع منتخب فرنسا بجانب مباراتي أستون فيلا في الدوري وزييت في دوري أبطال أوروبا.

وشارك ابن الـ30 عاما في 6 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم حتى الآن وسجل هدفا واحدا.

نجولو كانتي تشيلسي منتخب فرنسا الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا
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