مؤتمر كومان: التأهل ليس محسوما.. وفاتي مازال لديه طريق طويل ليقطعه

شدد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة على صعوبة مباراة فريقه أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع بنفيكا غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في المباراة التي ستقام على ملعب دا لوش.

وقال كومان في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء: "لا أعرف ما إذا كان بنفيكا هو الفريق الأجهز لكنه فريق قوي، كانت لدي خبرة معرفة كم هو ناد عظيم، ستكون مباراة جميلة ونحتاج فيها إلى نتيجة إيجابية، كلا الفريقان لديهما أسلوبا في اللعب ونتوقع أن تكون مباراة ممتعة".

وواصل "لن نخاطر بالتأهل لأنه ليس محسوما".

وأكمل "بدون الكرة كنا جيدين جدا أمام ليفانتي، ضغطنا عليهم ولم نجعلم يلعبون، نحاول دائما ولكن هناك مباريات تخرج فيها بشكل أفضل أو أسوأ، بعتمد ذلك على موقفنا وكيف يمكننا الضغط بسرعة".

وتابع "لا أعرف إذا كان فاتي سيذهب مع إسبانيا، اللاعب لديه طريق طويل ليقطعه، بالنسبة لي كان يوما جيدا فزنا بالمباراة كما لعب أنسو وسجل، ولكن لن أعلق على الاختيارات، لقد غاب لمدة 10 أشهر ولعب 15 دقيقة فقط".

وأضاف كومان "أهم شيء هو التخطيط للمباراة، عليك أن تنظر للشباب الذين يحصلون على دقائق ومباريات، وكذلك المسألة البدنية، لعب خمس مباريات في 12 يوما كثير بالنسبة لأي لاعب، وعلينا أن ننظر للمكان الذي لدينا فيه وفرة وهذكا نحصل على أفضل خطة للعب وأفضل نتيجة".

وعن لوك دي يونج قال: "توقيعه جاء في اللحظة الأخيرة من السوق كما أنه يعتمد على الإصابات التي تعرضنا لها، إنه يعطينا الكثير بسبب كونه مهاجم مختلف، في المباراة الماضية كان جيدا وعندما نحتاج إليه يكون متاحا كما أن لديه خبرة كبيرة في المباريات الأوروبية".

وشدد "نتوقع مباراة صعبة، لديهم قوة في المباريات التي تلعب على ملعبهم، العقلية البرتغالية في الهجوم واللاعبين في القمة".

وواصل "برشلونة يلعب دائما للفوز، لكن في المباراة السابقة لعبنا بدون جناح أيمن هناك العديد من الخيارات لتغيير الأمور، نحن نفتقر إلى لاعبين في الجناح ولكن ظهرائنا يعرفون بأن جودتهم هجومية أيضا".

وأكمل "قمنا بتحليل بنفيكا ونعرف ما هي نقاط قوتهم ونريد أن نستحوذ على الكرة، إنهم سريعون في الهجمات المرتدة لذلك من المهم امتلاك الكرة، وأن نكون منظمين حين نخسرها".

وأردف "لا أحب الحديث عن المنافس بشكل فردي، لديهم أوتاميندي وفيرتونخين، وأشخاص سريعون في الهجوم، أهم شيء هو الاستعداد للمباراة".

ويحتل برشلونة المركز الرابع في المجموعة بدون نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ بنقطة واحدة.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة سيحل دينامو كييف ضيفا على بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا.