الإسماعيلي يكشف سبب عدم استمرار إيهاب جلال مع الفريق

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي سبب عدم استمرار إيهاب جلال في منصبه كمدير فني للفريق وتعاقده مع بيراميدز.

وقال علاء وحيد لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الثلاثاء: "سألت إيهاب جلال أكثر من مرة حينما انتشرت أنباء حول توقيعه لبيراميدز ونفى كل ذلك جملة وتفصيلا، ولا أحد يزايد على حبه للإسماعيلي".

وواصل "قال لي إنه طلب أشياء بسيطة ولاعبين بسهولة سينضمون للنادي واللجنة الفنية كان لها أراء وهذا شأنها مع إيهاب جلال".

وأكمل "سأستعين بكلمة علي أبو جريشة حينما قال إن عدم التواصل المباشر مع إيهاب جلال تسبب عنه سوء تفاهم ولغط نتج عنه عدم استمراره في الإسماعيلي".

وأردف "اللجنة الفنية حددت أكثر من موعد ولم يأت إيهاب جلال أو أي شخص كلفه بالحضور نيابة عنه".

وأتم "فوجئنا بعد ذلك بإعلان تعاقده مع بيراميدز نشكره شكرا جزيلا وهذه صفحة أغلقت بكل شيء حلو بها لأنه قدم أقصى شيء من أجل الإسماعيلي في الدور الثاني من الدوري".

علاء وحيد يوضح سبب عدم استمرار إيهاب جلال مع الإسماعيلي#BE_ONTime #ONTime_Sports pic.twitter.com/VK5Bvnw3gT — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 28, 2021

وخاض إيهاب جلال صاحب الـ54 عاما مع الدراويش 19 مباراة فاز في 9 وتعادل في 3 وهُزم في 7.

وسجل الإسماعيلي تحت قيادته 27 هدفا واستقبل 24.