الإسماعيلي يكشف سبب عدم استمرار إيهاب جلال مع الفريق

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 14:01

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي سبب عدم استمرار إيهاب جلال في منصبه كمدير فني للفريق وتعاقده مع بيراميدز.

وقال علاء وحيد لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الثلاثاء: "سألت إيهاب جلال أكثر من مرة حينما انتشرت أنباء حول توقيعه لبيراميدز ونفى كل ذلك جملة وتفصيلا، ولا أحد يزايد على حبه للإسماعيلي".

وواصل "قال لي إنه طلب أشياء بسيطة ولاعبين بسهولة سينضمون للنادي واللجنة الفنية كان لها أراء وهذا شأنها مع إيهاب جلال".

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وأكمل "سأستعين بكلمة علي أبو جريشة حينما قال إن عدم التواصل المباشر مع إيهاب جلال تسبب عنه سوء تفاهم ولغط نتج عنه عدم استمراره في الإسماعيلي".

وأردف "اللجنة الفنية حددت أكثر من موعد ولم يأت إيهاب جلال أو أي شخص كلفه بالحضور نيابة عنه".

وأتم "فوجئنا بعد ذلك بإعلان تعاقده مع بيراميدز نشكره شكرا جزيلا وهذه صفحة أغلقت بكل شيء حلو بها لأنه قدم أقصى شيء من أجل الإسماعيلي في الدور الثاني من الدوري".

وخاض إيهاب جلال صاحب الـ54 عاما مع الدراويش 19 مباراة فاز في 9 وتعادل في 3 وهُزم في 7.

وسجل الإسماعيلي تحت قيادته 27 هدفا واستقبل 24.

إيهاب جلال الإسماعيلي بيراميدز في الدوري
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