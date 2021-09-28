وفاة هانت أسطورة ليفربول وبطل العالم 1966

توفي اليوم الثلاثاء روجر هانت أسطورة ليفربول ومهاجم إنجلترا السابق عن عمر يناهز 83 عاما.

نجم منتخب الأسود الثلاثة المتوج بكأس العالم 1966 التي شارك في جميع مبارياتها وسجل 3 أهداف.

وتوج هانت بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع ليفربول وهو الثاني بعد إيان راش في ترتيب أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ النادي.

ونال 5 ألقاب أخرى مع النادي.

لعب هانت 11 موسما لليفربول وشارك مع الفريق في 492 مباراة وسجل 285 هدفا.

وكان هانت هداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1965-1966 بالتساوي مع ويلي إرفين لاعب بيرنلي.