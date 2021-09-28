في الدرجة الثانية - بايونيرز لـ في الجول: نجحنا في ضم حسام باولو

أعلن مصطفى مرعي المدير الفني لنادي بايونيرز الذي ينافس في الدرجة الثانية عن نجاحهم في ضم حسام سلامة "باولو".

وقال مصطفى مرعي لـFilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع حسام باولو من الترسانة بعقد يمتد لعامين".

وواصل "باولو سيشارك في مران اليوم الثلاثاء ولم يتحدد موقفه من لقاء أبو قير للأسمدة المقرر إقامته الخميس المقبل".

وعن تعاقدات الفريق قال: "سعيد فتحي حارس مرمى ومحمد الجميلي جناح أيمن وسعد سمير وسط ملعب مهاجم".

وأكمل "هذا بالإضافة لحسن صاروخ وأسامة الحسني المهاجمين وسليمان خالد المدافع ومحمد سعد الظهير الأيسر".

وأتم "بالإضافة لمحمد رفعت المدافع ولاعبي الوسط أحمد علي وإيمانويل".

ولعب باولو في صفوف طوخ ومنوف وسكر أبو قرقاص وسكر الحوامدية والشمس والداخلية وسموحة والزمالك والاتحاد السكندري والمقاولون العرب والنجوم والترسانة.