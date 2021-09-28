سلة - إصابة لاعبتين في منتخب مصر بفيروس كورونا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 12:31

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب مصر للسيدات - سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إصابة لاعبتين في منتخب مصر بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد قد أعلن عن إيجابية أربع لاعبات في تحليل رابيد تيست الخاص بفيروس كورونا، قبل إجراء مسحات طبية للتأكد من النتائج.

وعاد المنتخب إلى مصر فجر اليوم الثلاثاء، بعدما أنهى مشاركته في بطولة إفريقيا في الكاميرون.

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وجاء بيان الاتحاد قبل إجراء المسحات الطبية"وصلت بعثة المنتخب الأول لكرة السلة للسيدات المشاركة ببطولة الأفروباسكت والتي أقيمت في الكاميرون، فجر اليوم إلى مطار القاهرة".

"وأجرت البعثة فحوصات كورونا "رابيد تيست" فور وصولها والتي ظهرت إيجابية لدى الرباعي ريم موسي، وهالة مصطفى، ونادين السلعاوي، ونورهان أحمد ليتم نقلهن لأحد فنادق العزل داخل المطار".

"ويتابع الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، حالة اللاعبات ومستجدات الأوضاع مع وزارتي الشباب والرياضة والصحة".

وظهرت نتيجة مسحة الرباعي وجاءت نتيجة المسحة سلبية للثنائي هالة مصطفى ونورهان أحمد، فيما جاءت إيجابية لنادين السلعاوي وريم موسى.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في بطولة أفروباسكت في المركز السادس بعد الخسارة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام موزمبيق بنتيجة 69-62، وهو الإنجاز الأكبر لسيدات مصر في البطولة منذ 27 عاما.

وتوج منتخب نيجيريا باللقب بعد الفوز على مالي في المباراة النهائية بنتيجة 70-59.

أفروباسكت منتخب مصر لكرة السلة سيدات
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