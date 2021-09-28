سبورت تكشف موعد عودة أجويرو

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 11:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

كون أجويرو

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية موعد عودة سيرخيو أجويرو للمشاركة مع برشلونة.

وتعرض أجويرو للإصابة منذ عشرة أسابيع أثناء فترة إعداد برشلونة قبل بداية الموسم.

وفقا لسبورت فإن الأطباء حددوا مباراة فالنسيا في ميستايا يوم 17 أكتوبر بعد التوقف الدولي موعدا لعودة أجويرو للمشاركة في المباريات.

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وانضم أجويرو لبرشلونة في فترة الانتقالات الماضية في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي.

ولم يشارك أجويرو مع برشلونة في أي مباراة منذ انضمامه للفريق بسبب تعرضه للإصابة.

وشارك أجويرو الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 20 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف وحيد.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السادس في الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد سبع جولات مع تبقي مباراة مؤجلة للبلوجرانا مع إشبيلية.

برشلونة كون أجويرو
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