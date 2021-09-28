ماذا فعل صلاح أمام بورتو من قبل

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورتو - الصورة من حساب ليفربول

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه بورتو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويستعد ليفربول لملاقاة بورتو في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسنحت فرصة ملاقاة صلاح لبورتو في 6 مناسبات من قبل، أولهم كان يلعب مع روما.

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الفرصة الأولى أتت حين كان لاعبا في صفوف روما عندما التقى بالعملاق البرتغالي في تصفيات دوري أبطال أوروبا لموسم 2016-2017.

صنع صلاح هدفا في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1، فيما خسر روما الإياب بثلاثية نظيفة ليودع البطولة.

وحين انتقل لليفربول في الموسم التالي، لعب ضد بورتو في دور الـ16، سجل هدفا في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز كاسح للريدز بنتيجة 5-0.

في الإياب شارك كبديل ولم يسجل وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

في موسم 2018-2019 الذي انتهى بتتويج ليفربول بلقب دوري الأبطال، التقى صلاح ببورتو في ربع النهائي.

وغاب صلاح عن التسجيل في المباراة الأولى، قبل أن يسجل هدفا ويصنع مثله في لقاء الإياب بالبرتغال الذي انتهى بالفوز 4-1

بشكل عام، انتصر صلاح على بورتو في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر واحدة.

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