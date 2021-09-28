كيلليني: باريس فريق بلاي ستيشن

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - ميتز

وصف جورجيو كيلليني قائد يوفنتوس نادي باريس سان جيرمان بفريق بلاي ستيشن بسبب وفرة النجوم في صفوفه.

وقال قائد إيطاليا في حواره لصحيفة ليكيب الفرنسية:"باريس يبدو فريق بلاي ستيشن، حقيقة".

وأضاف "لو اندمجوا داخل وخارج الملعب، لو قدموا الفريق على مصالحهم الشخصية، لا يمكن هزيمتهم".

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وواصل "لو ضحوا بأنفسهم من أجل هدف واحد، لا يمكن ألا يفوزوا".

ويضم هجوم باريس الثلاثي الناري ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، بينما عزز الفريق خط وسطه بانتداب جورجينيو فينالدوم وتعاقد مع المدافعين سيرخيو راموس وأشرف حكيمي وحصل على خدمات الحارس جيانلويجي دوناروما.

ويستعد باريس لمواجهة قوية اليوم الثلاثاء ضد ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتعادل باريس في الجولة الأولى أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف لمثله.

وعاد ميسي لقائمة الفريق استعدادا لسيتي بعدما أبعدته الإصابة عن مواجهتي ميتز ومونبيلييه.

باريس سان جيرمان
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