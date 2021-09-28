عودة فراس البريكان والكويكبي وناصر الدوسري لقائمة السعودية

أعلن منتخب السعودية اليوم الثلاثاء قائمته لمواجهة اليابان والصين في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وعاد للقائمة كل من فراس البريكان مهاجم نادي الفتح ومحمد الكويكبي لاعب وسط الاتفاق وناصر الدوسري لاعب الهلال بعد غياب 5 أشهر، بينما ضم المدرب إيرفي رينار الثلاثي عبد الرحمن العبود جناح الاتحاد وحسين القاسم ظهير الفيصلي ومحمد اليامي حارس مرمى الأهلي.

ويغيب سالم الدوسري نجم الهلال عن القائمة بسبب الإصابة.

وتستضيف السعودية منتخبي اليابان والصين في 7 و12 أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

وجاءت قائمة الصقور:

حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - محمد اليامي - زيد البواردي

خط الدفاع: عبد الله مادو - عبد الإله العمري - محمد خبراني - علي البليهي - سعود عبد الحميد - حسين قاسم - علي الحسن

الوسط: سلطان الغنام - ياسر الشهراني - ناصر الدوسري - محمد كنو - عبد الإله المالكي - سامي النجسي - سلمان الفرج - محمد الكويكبي - فهد المولد - عبد الرحمن غريب - عبد الرحمن العبود - أيمن يحيي

الهجوم: فراس البريكان - صالح الشهري

🦅⚪️🟢 | المدير الفني ⁦@Herve_Renard_HR⁩ يختار 25 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي اليابان 🇯🇵 والصين 🇨🇳 ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 . ⁧#معاك_يالأخضر⁩ 🇸🇦 pic.twitter.com/ulIMkuJGIZ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 28, 2021

وتحتل السعودية وصافة ترتيب المجموعة الثانية بفارق هدف عن المتصدرة أستراليا بعد فوزها على فيتنام وعمان.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعة إلى كأس العالم بينما يلعب الثالث ضد نظيره من المجموعة الأولى والفائز يواجه فريقا من قارة أخرى على مقعد في المونديال.