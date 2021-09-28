أنيلكا: على ميسي أن يخدم مبابي الأفضل في الكوكب

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 11:02

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليونيل ميسي - كيليان مبابي

يرى نيكولاس أنيلكا لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الأسبق بأن كيليان مبابي هو النجم الأول في باريس سان جيرمان وأن على ميسي أن يخدمه ليبرز إمكانياته.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

وقال أنيلكا في تصريحات لصحيفة (لو باريزيان): "على مبابي أن يقود الهجوم لأنه رقم 1".

واستمر "ميسي كان في برشلونة ولكن عليه الآن أن يخدم مبابي الذي يلعب في النادي منذ خمس سنوات وعلى ميسي أن يحترم ذلك".

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وتطرق أنيلكا للحديث عن مبابي قائلا: "هو ظاهرة، بسبب سرعته فلا أحد أفضل منه على هذا الكوكب، إذا أراد باريس سان جيرمان الحصول على الفريق الأفضل، عليهم فعل كل شيء ليستمر معهم".

وتابع "لكن أنا أفكر برأس مبابي هو يرى شيء آخر وذلك منطقى، هو يحلم بالحصول على الكرة الذهبية، ولكن كيف سيحصل عليها وهو يلعب في الدوري صاحب المركز السادس في تصنيف الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "لو كان مبابي يلعب في إنجلترا أو إسبانيا في الثلاث سنوات الماضية لكان قد فاز بالفعل بالكرة الذهبية".

ميسي انضم لباريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

وشارك ميسي منذ بداية الموسم في ثلاث مباريات، بينما شارك مبابي مع الفريق منذ بداية الموسم في تسع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

نيكولاس أنيلكا ليونيل ميسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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