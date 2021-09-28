اسكواش - علي فرج يفوز ببطولة أوراكل نتسويت

فاز علي فرج ببطولة أوراكل نتسويت للاسكواش بعد الانتصار على نظيره النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3 أشواط مقابل واحد.

وجاءت نتيجة الأشواط 9-11 ثم 12-10 و11-8 و11-8.

المباراة استغرقت 70 دقيقة حتى توج علي فرج بالبطولة.

علي فرج هو المصنف الأول على العالم بينما يتواجد بول كول كمصنف ثالث.

بطولة أوراكل نتسويت للاسكواش أقيمت في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.

يذكر أن سلمى هاني حلت كوصيفة في نسخة السيدات بعد الخسارة في النهائي من الأمريكية أماندا صبحي 0-3.