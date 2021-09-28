فيرجسون يكشف أكثر لاعب ندم على عدم ضمه لـ يونايتد

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 10:34

كتب : FilGoal

أليكس فيرجسون

كشف سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد أكثر لاعب تمنى انضمامه للنادي الذي دربه لمدة 27 عاما.

وقال الاسكتلندي عبر التدوين الصوتي الرسمي ليونايتد:"حقيقة، علي القول، هناك لاعب دوما يأتي إلى مخيلتي وهو بول جاسكوين. كان رائعا. كان ليحظى بمسيرة أفضل لو انضم لنا".

وواصل "جاسكوين وعدني بالانضمام قبل أن أذهب إلى إجازة. ثم جائتني مكالمة هاتفية تخبرني أنه انتقل لتوتنام. انضم للأخير لأن النادي اشترى بيتا لوالدته مقابل 80 ألف جنيه إسترليني. لم أصدق ما حدث".

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ونفى فيرجسون أن يكون يونايتد حاول التعاقد مع الهولندي ويسلي شنايدر نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق.

وأضاف "لم نهتم أبدا بالحصول على شنايدر. لا أعلم من أين جاء الكلام عن رغبتنا في انتدابه. كل يوم أحد كانت صحيفة The People، حين جئت ليونايتد، تذكر أننا نريد لاعبا ما".

في 1988 كان جاسكوين أفضل لاعب شاب في إنجلترا، قبل أن يقتنصه توتنام من نيوكاسل يونايتد.

في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات كان جاسكوين أحد أفضل لاعبي إنجلترا واختير في التشكيل المثالي لكأس العالم 1990 الذي احتل فيها المركز الرابع.

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