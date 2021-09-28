مجاهد: هذا الفارق بين اختصاصات اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الدوري

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الفارق في اختصاصات الجبلاية ورابطة الأندية بشأن تنظيم مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث مجاهد لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "كي تكون الأمور واضحة اتحاد الكرة مسؤول عن اللعبة بشكل عام لكن رابطة الأندية مسؤولة عن إدارة مسابقة القسم الأول".

وواصل "مباراة السوبر وكأس مصر يخصان الاتحاد والتنسيق في المواعيد فيما يخص المنتخبات وفيما يخص شكل المسابقة والصعود والهبوط كل ذلك يخص اتحاد الكرة".

وأكمل "نحاول مساعدة الرابطة بكل ما نملك، صحيح أحيانا الحماس يحتاج للهدوء لأن الوضع ليس ورديا نعرف أن الموسم صعب وفي كل الأحوال أعضاء الرابطة نحاول إعطائهم صلاحيات تساعدهم على النجاح ونصحتهم بالاجتماع بالأندية واستطلاع أرائهم".

وواصل مجاهد "إدارة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة تختص ببقية البطولات التي ينظمها الاتحاد، لكن لجنة المسابقات التابعة للرابطة تختص بالدوري الممتاز".

وأتم "كل الحقوق الخاصة بالمسابقة المفترض إنها ملك للأندية، حقوق تجارية والبث الفضائي ومسمى البطولة من حق الرابطة".

وكان اتحاد الكرة أعلن تدشين رابطة الأندية قبل أسبوع ويتولى رئاستها أحمد دياب، وبتواجد عماد متعب في منصب النائب.

بالإضافة لتواجد كل من خالد رفعت وثروت سويلم وعامر حسين وصفي الدين محمود.