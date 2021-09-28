تقرير: ماتا يفكر في الرحيل عن يونايتد

قالت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز إن خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد يفكر في الرحيل عن ناديه بسبب قلة مشاركته في المباريات.

خوان ماتا النادي : مانشستر يونايتد

وأوضحت أن الإسباني البالغ عمره 33 عاما يدرس الرحيل في شهر يناير المقبل.

وينتهي عقد ماتا مع يونايتد في 2022.

وشارك ماتا في لقاء وحيد بالموسم الجاري كان ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يخرج من قائمة مباراة أستون فيلا الأخيرة التي خسرها ناديه بهدف.

ويقضي ماتا موسمه التاسع مع مانشستر يونايتد الذي انضم له في يناير 2014.

ومثل ماتا فريق يونايتد في 274 مباراة وسجل 51 هدفا وأرسل 47 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب.