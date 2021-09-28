المقاولون: نوافق على التصور الثالث للدوري.. ومقترح كأس الرابطة بشرط

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 10:11

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - بيان رسمي

أعلن محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب موافقة ناديه على التصور الثالث للموسم المقبل للدوري المصري.

وقال محمد عادل عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عن التصور الجديد للدوري: "نوافق على التصور الثالث وهذه الفكرة اقترحتها قبل ثلاثة أشهر".

وأوضح "إقامة المسابقة من دور واحد ثم دور آخر للفرق الثمانية الأعلى في الترتيب، وجزء آخر للعشر فرق الأخيرة".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الثلاثاء 28-9-2021 والقنوات الناقلة.. قمة سيتي وسان جيرمان ولقاء ليفربول عواد: رفضت العروض وهدفي الاعتزال في الزمالك.. والمنافسة مع أبو جبل لمصلحة الفريق ميهوب: الأهلي لم يتحدث معي للعمل في الجهاز الفني.. ولم أنتقد موسيماني

وأكمل "أما حال عدم وجود حل سوى استمرار الدوري بصورته الحالية حتى لو انتهى الموسم بشكل متأخر فلا توجد مشكلة".

وعن رأيه في إنشاء بطولة جديدة تُدعى كأس الرابطة قال: "هل سوف نستفيد منه ماديا؟".

وأتم ضاحكا "لو هناك أموال سنوافق على المقترح".

وأعلنت رابطة الأندية مناقشتها خوض الموسم الجديد من الدوري بنظام المجموعتين على أن يتأهل 6 فرق للمرحلة النهائية من البطولة.

وطرحت أيضا نظام الدوري من دور واحد على أن يلعب العشرة الأوائل ضد بعضهم البعض في المرحلة النهائية، بينما أصحاب المراكز من 11 إلى 18 يواجهون بعضهم البعض لتحديد الباقين في البطولة.

وستجتمع الرابطة بممثلي الأندية يوم الخميس لحسم نظام الموسم الجديد من الدوري.

وناقشت الرابطة خيارات أخرى لنظام البطولة لمواجهة ضغط الوقت المتوقع في الموسم الجديد الذي سيشهد توقفات عديدة لخوض منتخب مصر مباريات رسمية، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب أو كأس أمم إفريقيا.

اقرأ -بالمواعيد التقريبية.. مزايا وعيوب اقتراحات عامر حسين لنظام الدوري

المقاولون العرب في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
عودة فراس البريكان والكويكبي وناصر الدوسري لقائمة السعودية دقيقة | تصفيات كأس العالم
الزمالك لـ في الجول: فيفا أخطرنا بأحقية النادي في قيد سيف الدين الجزيري 4 دقيقة | الدوري المصري
أنيلكا: على ميسي أن يخدم مبابي الأفضل في الكوكب 10 دقيقة | الدوري الفرنسي
اسكواش - علي فرج يفوز ببطولة أوراكل نتسويت 25 دقيقة | رياضات أخرى
فرديناند ينتقد سولشاير: لا أعرف ما هو أسلوب يونايتد.. الفريق يعتمد على الفردية 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيرجسون يكشف أكثر لاعب ندم على عدم ضمه لـ يونايتد 37 دقيقة | أوروبا
مجاهد: هذا الفارق بين اختصاصات اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الدوري 43 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ماتا يفكر في الرحيل عن يونايتد 54 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري