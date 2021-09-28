المقاولون: نوافق على التصور الثالث للدوري.. ومقترح كأس الرابطة بشرط

أعلن محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب موافقة ناديه على التصور الثالث للموسم المقبل للدوري المصري.

وقال محمد عادل عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عن التصور الجديد للدوري: "نوافق على التصور الثالث وهذه الفكرة اقترحتها قبل ثلاثة أشهر".

وأوضح "إقامة المسابقة من دور واحد ثم دور آخر للفرق الثمانية الأعلى في الترتيب، وجزء آخر للعشر فرق الأخيرة".

وأكمل "أما حال عدم وجود حل سوى استمرار الدوري بصورته الحالية حتى لو انتهى الموسم بشكل متأخر فلا توجد مشكلة".

وعن رأيه في إنشاء بطولة جديدة تُدعى كأس الرابطة قال: "هل سوف نستفيد منه ماديا؟".

وأتم ضاحكا "لو هناك أموال سنوافق على المقترح".

وأعلنت رابطة الأندية مناقشتها خوض الموسم الجديد من الدوري بنظام المجموعتين على أن يتأهل 6 فرق للمرحلة النهائية من البطولة.

وطرحت أيضا نظام الدوري من دور واحد على أن يلعب العشرة الأوائل ضد بعضهم البعض في المرحلة النهائية، بينما أصحاب المراكز من 11 إلى 18 يواجهون بعضهم البعض لتحديد الباقين في البطولة.

وستجتمع الرابطة بممثلي الأندية يوم الخميس لحسم نظام الموسم الجديد من الدوري.

وناقشت الرابطة خيارات أخرى لنظام البطولة لمواجهة ضغط الوقت المتوقع في الموسم الجديد الذي سيشهد توقفات عديدة لخوض منتخب مصر مباريات رسمية، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب أو كأس أمم إفريقيا.

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