مواعيد مباريات الثلاثاء 28-9-2021 والقنوات الناقلة.. قمة سيتي وسان جيرمان ولقاء ليفربول

يشهد اليوم الثلاثاء عودة ليالي دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية وسنكون على موعد مع قمة نارية حيث يستضيف باريس سان جيرمان منافسه مانشستر سيتي.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

فيما يحل ليفربول ضيفا على بورتو في الوقت ذاته وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3".

ويواجه ريال مدريد منافسه شيريف المولدوفي في الوقت ذاته وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وعبر قناة "بي إن إكسترا 1" في التاسعة مساء كذلك يواجه ميلان منافسه أتليتكو مدريد.

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