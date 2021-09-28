عواد: رفضت العروض وهدفي الاعتزال في الزمالك.. والمنافسة مع أبو جبل لمصلحة الفريق

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك عن رفضه العروض المقدمة إليه في الفترة الماضية من أجل تمسكه بالاستمرار مع النادي حتى الاعتزال.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وشدد عواد أن المنافسة مع محمد أبو جبل تصب لمصلحة الزمالك في النهاية.

وقال عواد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "المعسكر كان جيدا والجميع استفاد منه وإن شاء الله يكون مؤثرا على مشوارنا الموسم المقبل".

وعن خروج محمود جنش للإعارة أوضح "بالطبع كانت منافسة الموسم الماضي قوية جدا بين حراس مرمى كبار، أتمنى التوفيق لجنش في الفترة المقبلة والعودة مرة أخرى لبيته".

وشدد عواد "المنافسة مع أبو جبل ستكون في صالح الزمالك، أتمنى أن يكون موسم جيد لنا".

وعن طموحات الزمالك للموسم المقبل كشف عواد "هدفنا حصد أي بطولة نشارك فيها، ونطمح للتركيز منذ بداية الموسم وأتوقع موسم جيد خاصة أنه لا توجد ضغوطات في الفترة الحالية لأننا أنهينا الموسم الماضي بحصد لقب الدوري".

وشدد "رغبتي الأولى والأخيرة هي الاستمرار مع نادي الزمالك، هناك كلام يتم تصديره بشكل معين لكن تركيزي دائما مع الفريق".

واختتم تصريحاته "كانت هناك عروض وصلتني الفترة الماضية لكنني رفضتها وكان من بينها أكثر مما أحصل عليه، ولكنني متمسك وأحب الزمالك وجمهوره وهدفي الاستمرار حتى الاعتزال".