رئيس توسكر: مواجهة الزمالك صعبة وسنحاول استغلال ملعبنا في مباراة الذهاب

شدد دانيال أدودا رئيس نادي توسكر الكيني على صعوبة مباراة فريقه ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد توسكر يوم 16 أكتوبر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال دانيال أدودا لقناة صدى البلد: "مواجهة الزمالك صعبة وسنلعب ضد فريق يمتلك تاريخا كبيرا ولكننا سنعمل على الظهور بشكل جيد في المباراة".

وأضاف "حظنا لم يكن سيئا بعدما أوقعتنا القرعة في مواجهة الزمالك، لكنها مباراة صعبة وسوف نستعد لها جيدا".

وأكمل "يجب أن نستفيد من خوض مباراة الذهاب أمام الزمالك في ملعبنا قبل خوض لقاء العودة في ملعب الزمالك".

وأتم تصريحاته "الجماهير لا تحضر المباريات هنا في كينيا والوضع مشابه لمصر".