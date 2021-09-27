شوقي غريب: لم أسع لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري

شدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أنه لم يسع لتدريب الفريق الأول للفراعنة خلفا لحسام البدري.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الإثنين عن تعيين شوقي غريب مدربا للمنتخب الأولمبي مواليد عام 2001.

وتحدث شوقي غريب لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لم أسع لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري".

واستدرك "أي شخص يتمنى تدريب منتخب مصر لكن لا يرغب أن يأتي وسط ظروف فُرضت عليه".

وأتم "لي تجربة مع المنتخب الأول لم أكن سعيدا بها ولو تكررت لن أقبلها".

وكان اتحاد الكرة أعلن إقالة البدري من منصبه وتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش خلفا له.

ودرب شوقي غريب منتخب مصر في من 2013 لـ2014 لكنه لم ينجح في قيادة الفراعنة للتأهل لكأس أمم إفريقيا في ذلك الوقت.