شوقي غريب: لم أسع لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 23:25

كتب : FilGoal

شوقي غريب - مصر الأولمبي

شدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أنه لم يسع لتدريب الفريق الأول للفراعنة خلفا لحسام البدري.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الإثنين عن تعيين شوقي غريب مدربا للمنتخب الأولمبي مواليد عام 2001.

وتحدث شوقي غريب لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لم أسع لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري".

أخبار متعلقة
شوقي غريب لـ في الجول: اتحاد الكرة يثق في أننا سنصنع جيلا جديدا لمنتخب مصر في ولاية ثالثة.. شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي طبيب الأهلي يكشف موعد عودة الشحات وياسر إبراهيم للتدريبات

واستدرك "أي شخص يتمنى تدريب منتخب مصر لكن لا يرغب أن يأتي وسط ظروف فُرضت عليه".

وأتم "لي تجربة مع المنتخب الأول لم أكن سعيدا بها ولو تكررت لن أقبلها".

وكان اتحاد الكرة أعلن إقالة البدري من منصبه وتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش خلفا له.

ودرب شوقي غريب منتخب مصر في من 2013 لـ2014 لكنه لم ينجح في قيادة الفراعنة للتأهل لكأس أمم إفريقيا في ذلك الوقت.

شوقي غريب مصر مصر الأولمبي منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
برايتون يفرط في الصدارة في تعادل قاتل مع كريستال بالاس 58 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
عواد: رفضت العروض وهدفي الاعتزال في الزمالك.. والمنافسة مع أبو جبل لمصلحة الفريق 7 دقيقة | الدوري المصري
ميهوب: الأهلي لم يتحدث معي للعمل في الجهاز الفني.. ولم أنتقد موسيماني 17 دقيقة | الدوري المصري
مجاهد عن تعيين غريب: المنتخبات ليست كلها للتجارب.. الدماء الجديدة تحتاجها حال الفشل 38 دقيقة | مصر
رئيس توسكر: مواجهة الزمالك صعبة وسنحاول استغلال ملعبنا في مباراة الذهاب 47 دقيقة | الدوري المصري
شوقي غريب: لم أسع لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري 53 دقيقة | منتخب مصر
بسبب السوبرليج.. إلغاء قرارات "يويفا" ضد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ساعة | أوروبا
مصدر مقرب من النقاز يكشف حقيقة عرض بيراميدز.. وموقفه من الرحيل عن الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري