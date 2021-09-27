بسبب السوبرليج.. إلغاء قرارات "يويفا" ضد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 23:15

كتب : FilGoal

يويفا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن بطلان الإجراءات ضد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بما يسمى دوري السوبرليج.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن عقوبات مالية ضد أندية السوبرليج بسبب ما وصفه بانتهاك محتمل للإطار القانوني ليويفا.

وأعلن يويفا عبر موقعه الرسمي: "بعد وقف الإجراءات ضد نادي برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد في المسألة المتعلقة بانتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بما يسمى السوبرليج".

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"وأعلنت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم أن الإجراءات باطلة ولاغية وكأن الدعوى لم تفتح قط".

وكان 12 ناديا أوروبيا قد قرر إقامة مسابقة "دوري السوبر الأوروبي"، قبل أن تنسحب 9 أندية خلال 48 ساعة من البطولة.

وانسحبت أندية: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنام وأرسنال وميلان وأتليتكو مدريد وإنتر من مسابقة دوري السوبر الأوروبي رغم إعلانهم الانضمام لها.

الانسحاب جاء بعد ضغط من جماهير هذه الأندية ورفضها لإقامة البطولة.

لكن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم ينسحبوا من البطولة وقرروا الاستمرار بها مع تغيير هيكلها التنظيمي.

هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي تعلن أن الإجراءات ضد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بما يسمى "دوري السوبرليج" باطلة ولاغية

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