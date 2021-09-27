تقارير: انتكاسة في إصابة سيبايوس

كشف إيدو أجيري الصحفي الإسباني على عدم تعافي داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد من الإصابة بشكل كامل حتى الآن.

وكان سيبايوس قد تعرض للإصابة في أربطة الحاكل بعد تدخله مع طاهر محمد طاهر أثناء مباراة مصر وإسبانيا في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

وقال أجيري عبر برنامج تشيرينجيتو بأن سيبايوس قد قام بفحوصات جديدة وأثبتت بأنه لن يتم تعافيه بشكل كامل قبل شهر من الآن.

إصابة سيبايوس الحالية ربما تكون هي الحظة الأسوء في مسيرته، خصوصا وأن اللاعب كان يود في إثبات نفسه للحصول على فرصة مع كارلو أنشيلوتي للاستمرار مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.

ولكن مع الإصابة وعدم مشاركته منذ بداية الموسم، فتتقلص فرص سيبايوس في المشاركة مع الوقت خصوصا بعد تعاقد ريال مدريد مع إدواردو كامافينجا مما زاد في عدد لاعبي خط الوسط في الفريق، ومع الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب الشاب سيجعل من الصعوبة أن يحتل محله أي لاعب آخر في الفريق.

سيبايوس كان قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف أرسنال، وشارك في 40 مباراة، وتمكن خلالهم من صناعة ثلاثة أهداف.