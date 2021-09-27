إنبي لـ في الجول: نقترب من ضم مهاجم النيجر

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 22:14

كتب : أحمد شاكر

فيكتورين أديبايور

يقترب نادي إنبي من ضم صانع ألعاب ومهاجم منتخب النيجير فيكتورين أديبايور لاعب كوجي الدنماركي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي لـFilGoal.com: "المفاوضات جارية حاليا مع أديبايور لينضم لنا خلال الانتقالات الجارية".

ورفض عبد الناصر محمد الكشف عن المزيد من التفاصيل عن الصفقة.

أخبار متعلقة
إنبي لـ في الجول: نريد بقاء الدوري بنظامه الطبيعي طرح تذاكر بطولة كأس العرب 2021 للجمهور اعتبارا من الثلاثاء غزل المحلة يضم مهاجم وفاق سطيف

ويبلغ أديبايور من العمر 26 عاما ويستطيع اللعب كصانع ألعاب وجناح أيمن ومهاجم.

وخلال الموسم الجاري مع فريق كوجي الدنماركي سجل 20 هدفا وصنع هدفا في 37 مباراة في كل البطولات.

وارتدى أديبايور قميص منتخب النيجر في 29 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع هدفا وحيدا.

وضم إنبي حتى الآن كل من عمر عدلي ومصطفى جمال وحسام عرفات وأحمد جمعة وماشادو الحسن وإيهاب سمير.

إنبي في الدوري فيكتورين أديبايور
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجاهد عن تعيين غريب: المنتخبات ليست كلها للتجارب.. الدماء الجديدة تحتاجها حال الفشل 12 دقيقة | مصر
رئيس توسكر: مواجهة الزمالك صعبة وسنحاول استغلال ملعبنا في مباراة الذهاب 21 دقيقة | الدوري المصري
شوقي غريب: لم أسع لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري 28 دقيقة | منتخب مصر
بسبب السوبرليج.. إلغاء قرارات "يويفا" ضد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس 37 دقيقة | أوروبا
مصدر مقرب من النقاز يكشف حقيقة عرض بيراميدز.. وموقفه من الرحيل عن الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
فرديناند: صلاح لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.. هو من أفضل المهاجمين في العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير: انتكاسة في إصابة سيبايوس ساعة | الدوري الإسباني
إنبي لـ في الجول: نقترب من ضم مهاجم النيجر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري