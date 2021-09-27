إنبي لـ في الجول: نقترب من ضم مهاجم النيجر

يقترب نادي إنبي من ضم صانع ألعاب ومهاجم منتخب النيجير فيكتورين أديبايور لاعب كوجي الدنماركي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي لـFilGoal.com: "المفاوضات جارية حاليا مع أديبايور لينضم لنا خلال الانتقالات الجارية".

ورفض عبد الناصر محمد الكشف عن المزيد من التفاصيل عن الصفقة.

ويبلغ أديبايور من العمر 26 عاما ويستطيع اللعب كصانع ألعاب وجناح أيمن ومهاجم.

وخلال الموسم الجاري مع فريق كوجي الدنماركي سجل 20 هدفا وصنع هدفا في 37 مباراة في كل البطولات.

وارتدى أديبايور قميص منتخب النيجر في 29 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع هدفا وحيدا.

وضم إنبي حتى الآن كل من عمر عدلي ومصطفى جمال وحسام عرفات وأحمد جمعة وماشادو الحسن وإيهاب سمير.