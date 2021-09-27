هل سيحتفل جريمالدو إذا سجل في برشلونة؟ اللاعب يجيب

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 22:00

كتب : أحمد أباظة

جريمالدو

تحدث أليخاندرو جريمالدو ظهير بنفيكا البرتغالي عن مواجهة فريقه السابق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وذلك في حوار أجراه مع صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وقال جريمالدو عن المباراة: "ستكون مواجهة برشلونة مناسبة خاصة للغاية. كنت أنتظر اللعب ضد برشلونة لسنوات عديدة لأني أريد العودة إلى كامب نو، حيث أريد اللعب هناك مرة أخرى".

وأضاف "سنحظى بمباراة جيدة على ملعبنا أولا ثم نذهب هناك إلى كامب نو".

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وتقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء التاسع والعشرين من سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، فيما سينتظر جريمالدو العودة إلى كامب نو حتى الجولة السادسة والأخيرة.

وعن إمكانية احتفاله إذا سجل هدفا في شباك برشلونة قال جريمالدو ضاحكا: "والداي أيضا سألا عن الأمر نفسه. لن أحتفل إذا أتت الفرصة، سأكون سعيدا لأني أريد الفوز بالمباراة مع بنفيكا ولكني أملك احتراما كبيرا لبرشلونة".

أما عن إمكانية عودته أوضح الظهير الأيسر "إنه ليس فصلا منتهيا بالنسبة لي. برشلونة هو بيتي ولن أغلق الأبواب أبدا. لا يزال برشلونة واحد من الأفضل ولن أقول له لا أبدا".

واختتم "رحيلي كان سيناريو من نوع أراكم لاحقا. قضيت 8 أعوام هناك. أنا بخير وسعيد للغاية في بنفيكا وأشعر بأهميتي، ولكن من الواضح أن برشلونة هو بيتي وأنا أحبه كثيرا".

وكان جريمالدو قد انضم إلى ناشئي برشلونة قادما من فالنسيا في 2008، قبل انتقاله إلى بنفيكا في يناير 2016.

جريمالدو برشلونة بنفيكا دوري أبطال أوروبا
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