مدير بايرن: ناجلزمان تحدث عن روديجر.. ما المشكلة؟

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 21:45

كتب : أحمد أباظة

أنطونيو روديجر - تشيلسي

تحدث حسن صالحميدزيتش المدير الرياض لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن موقف فريقه من التعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي.

وقال صالحميدزيتش في تصريحاته لـ "دازن": "ليس من الجيد أن نتحدث عن لاعبين في أندية أخرى".

وأضاف "يوليان (ناجلزمان مدرب الفريق) تحدث عنه في المؤتمر الصحفي، ولكنه مدرب يرى الكثير من اللاعبين، ما الذي يمنع أن يقيمه كلاعب دولي وأن يتحدث عن مزاياه".

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وأوضح "لدينا اكتفاء في مركز قلب الدفاع، حيث دعمنا هذا المركز بلاعب كبير مثل دايوت أوباميكانو، وهناك لوكاس هيرنانديز وتانجي نيانزو. بنجامين بافار يمكنه اللعب في هذا المركز أيضا".

ويثير روديجر اهتمام عدد من الأندية في الآونة الأخيرة، حيث ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه يحق له التوقيع مجانا في يناير على أن ينتقل مع بداية الموسم القادم.

وأشاد ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ بقدرات اللاعب وشراسته حيث صنفه كلاعب حاسم خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، وهو ما زاد حديث التقارير الصحفية كثافة عن إمكانية انتقال المدافع الألماني الدولي للعملاق البافاري.

انتعاشة روديجر -28 عاما- الأخيرة مع تشيلسي أتت بعد فترة من التهميش، والتي انتهت بقدوم توماس توخيل لتولي قيادة الفريق، حيث أصبح أحد أهم العناصر الأساسية في صفوف البلوز، الذي توج بدوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم الماضي.

روديجر تشيلسي بايرن ميونيخ
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