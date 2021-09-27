كوكا يسجل أول أهدافه بالدوري التركي في تعادل كونيا سبور ضد قاسم باشا
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 21:14
كتب : FilGoal
افتتح أحمد حسن كوكا أهدافه في الدوري التركي مع فريقه الجديد كونيا سبور في تعادل الفريق أمام قاسم باشا ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.
أحمد حسن كوكا
النادي : كونيا سبور
وبدأ كوكا أساسيا للمرة الأولى بعد ثلاث مشاركات سابقة كبديل صنع خلالهم هدفا واحدا.
وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق رغم تقدم كونيا سبور بهدفين دون مقابل.
افتتح كوكا التسجيل في الدقيقة 18 قبل أن يضيف كونيا سبور الثاني في الدقيقة 21، وقلص ترافنيك النتيجة لقاسم باشا بعد ثماني دقائق فقط.
وفي الشوط الثاني تم استبدال كوكا في الدقيقة 61 وتعادل قاسم باشا بعد خروج المحترف المصري بدقيقتين.
ورفع كونيا سبور رصيده إلى 13 نقطة بعد التعادل الثالث على التوالي، ويحتل المركز السادس بفارق ثلاث نقاط فقط عن الصدارة.
ولعب كوكا رابع مبارياته مع الفريق التركي ونجح في تسجيل هدفا وصناعة آخر.
ويلعب كونيا سبور مباراته المقبلة يوم السبت أمام آلانيا سبور ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري التركي وقبل التوقف الدولي.
MS | Kasımpaşa 2-2 Konyaspor (GOL ÖZET)
⚽️ 18' Koka
⚽️ 21' Serdar Gürler
⚽️ 29' Travnik
⚽️ 63' Umut Bozok (P)
Anlık goller ve önemli pozisyonlar için @GoalHubTR pic.twitter.com/oWvi3a6338— Takip GoalHubTR (@Golvar44) September 27, 2021