كوكا يسجل أول أهدافه بالدوري التركي في تعادل كونيا سبور ضد قاسم باشا

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - كونيا سبور

افتتح أحمد حسن كوكا أهدافه في الدوري التركي مع فريقه الجديد كونيا سبور في تعادل الفريق أمام قاسم باشا ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.

أحمد حسن كوكا

النادي : كونيا سبور

كونيا سبور

وبدأ كوكا أساسيا للمرة الأولى بعد ثلاث مشاركات سابقة كبديل صنع خلالهم هدفا واحدا.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق رغم تقدم كونيا سبور بهدفين دون مقابل.

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افتتح كوكا التسجيل في الدقيقة 18 قبل أن يضيف كونيا سبور الثاني في الدقيقة 21، وقلص ترافنيك النتيجة لقاسم باشا بعد ثماني دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني تم استبدال كوكا في الدقيقة 61 وتعادل قاسم باشا بعد خروج المحترف المصري بدقيقتين.

ورفع كونيا سبور رصيده إلى 13 نقطة بعد التعادل الثالث على التوالي، ويحتل المركز السادس بفارق ثلاث نقاط فقط عن الصدارة.

ولعب كوكا رابع مبارياته مع الفريق التركي ونجح في تسجيل هدفا وصناعة آخر.

ويلعب كونيا سبور مباراته المقبلة يوم السبت أمام آلانيا سبور ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري التركي وقبل التوقف الدولي.

الدوري التركي كونيا سبور كوكا
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