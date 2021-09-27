إنزاجي: رحلة شاختار عظيمة.. والنتيجة لن تحسم التأهل

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 20:57

كتب : أحمد أباظة

سيموني إنزاجي مدرب إنتر

أشاد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي بخصمه القادم شاختار دونيتسك الأوكراني، وذلك قبل لقاء الفريقين في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "شاختار خاض رحلة عظيمة. أكثر من 20 عاما مضوا، وخلال رحلتهم اقتربوا من نهائي الدوري الاوروبي".

وأضاف "في الأعوام الأخيرة، قدموا العديد من العروض الممتازة في دوري أبطال أوروبا أيضا".

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وخسر إنتر مباراته الأولى أمام ريال مدريد بهدف نظيف، ولكن إنزاجي لا يعتقد أن نتيجة مباراة شاختار الحالية ستكون حاسمة في التأهل، قائلا: "ليس بعد، ولكن بالتأكيد هي مباراة هامة للغاية. شاختار فريق عظيم ومدرب جيدا بأفراد رائعين".

وأوضح "يجب أن نلعب مباراة جيدة، علما بأننا نأتي بأداء جيد قدمناه ضد أتالانتا".

وغادر روبرتو دي زيربي تدريب ساسولو ليتولى قيادة شاختار في الصيف الماضي، وهو مدرب يعرفه إنزاجي جيدا من الدوري الإيطالي.

وعن ذلك قال مدرب إنتر ميلان: "بعد رؤية شاختار في المباريات الأخيرة، لاحظنا أنه يحضر أفكاره عن كرة القدم بطريقة جيدة. في شهرين ونصف فقط بات الفريق يشبه أفكاره كثيرا".

وتابع "أريد من فريقي أن يكون جاهزا للتفاعل دائما، ومستعد للعب كرة القدم جيدا. هذا ما رأيته في أول 6 مباريات حتى الآن، ولكني سأرغب أيضا في رؤية المزيد من التوازن".

وأوضح "نحن نهاجم بالكثير من اللاعبين ونتطور كثيرا، ولكن يجب أن نبحث عن الخيارات الأقل صعوبة. الفشل في التمريرات البسيطة يمكن أن يقود إلى مرتدات وتحولات في غاية الخطورة".

يذكر أن إنتر يملك 14 نقطة حتى الآن في الدوري الإيطالي من أول 6 جولات، وذلك بـ4 انتصارات وتعادلين.

إنتر ميلان شاختار دوري أبطال أوروبا
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