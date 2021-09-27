قائمة ريال مدريد – ظهور كروس الأول في الموسم

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستتواجد خلال مباراة شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد غدا مع شيريف تيراسبول على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة ظهور توني كروس لأول كرة منذ بداية الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد، كما شهدت استمرار غياب كل من مارسيبلو وداني كارباخال، وفيرلان ميندي للإصابة.

وجائت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: إدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ميجيل جوتيريز

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكاس فازكيز – إيسكو – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز.

ويحتل فريفق شيريف تيراسبول المركز الأول متفوقا بفارق الأهداف على ريال مدريد بعد فوز الفريقين بالمباراة الأولى في دور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى في المجموعة سيحل إنتر ميلان ضيفا على شاختار دونيتسك.