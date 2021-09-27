إنبي لـ في الجول: نريد بقاء الدوري بنظامه الطبيعي

يرغب نادي إنبي في بقاء الدوري المصري بنظامه التقليدي بإقامته بمشاركة 18 فريقا ويلتقون عبر 34 جولة.

وتحدث عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي لـFilGoal.com قائلا: "أفضل الدوري يبقى على ما هو عليه 18 نادي 34 مباراة لكل نادي دورين ذهاب وإياب وقرعة عادية جدا وكل الفرق تواجه بعضها البعض".

وأكمل "وتهبط 3 أندية ويصعد مثلهم لأنه رأينا كثيرا أن الفرق المهددة بالهبوط مع الدور الأول تنجح في العودة في الدوري الثاني وتحصد الكثير من النقاط وتحتل مراكز متقدمة".

وتابع "الفرق الصاعدة والفرق التي جددت من نفسها تحتاج لمباراة واثنين مع نفس النادي لتؤدي الأداء الذي الذي يكسبها الخبرات وهذا رأيي الذي أنا متمسك به وقلته من قبل".

وأعلنت رابطة الأندية مناقشتها خوض الموسم الجديد من الدوري بنظام المجموعتين على أن يتأهل 6 فرق للمرحلة النهائية من البطولة.

وطرحت أيضا نظام الدوري من دور واحد على أن يلعب العشرة الأوائل ضد بعضهم البعض في المرحلة النهائية، بينما أصحاب المراكز من 11 إلى 18 يواجهون بعضهم البعض لتحديد الباقين في البطولة.

وستجتمع الرابطة بممثلي الأندية يوم الخميس لحسم نظام الموسم الجديد من الدوري.

وناقشت الرابطة خيارات أخرى لنظام البطولة لمواجهة ضغط الوقت المتوقع في الموسم الجديد الذي سيشهد توقفات عديدة لخوض منتخب مصر مباريات رسمية، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب أو كأس أمم إفريقيا.

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