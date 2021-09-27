براهيم دياز: إبراهيموفيتش يمنحني الثقة ودائما ما يصنع الفارق سواء لعب أم لا

أشاد براهيم دياز مهاجم ميلان المعار من ريال مدريد بمشاركته بجوار زلاتان إبراهيموفيتش وتحدث عن كيفية صناعة الفارق.

وعاد دياز إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة عامين من ريال مدريد بعد تألقه الموسم الماضي.

وقال دياز لصحيفة آس: "إبراهيموفيتش مثل أخي الأكبر، يطلب دائما مني الحد الأقصى لكنه بعد ذلك يقدم لك نصيحة رائعة".

وتابع "إبراهيموفيتش لا يزال قويا للغاية ويظهر ذلك في كل جلسة تدريبية".

وساهم دياز في ثلاثة أهداف في ست مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وافتتح دياز سجله التهديفي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف دياز "إبراهيموفيتش يظهر عاطفة كبيرة لي، وهذا يمنحني الثقة".

واختتم تصريحاته "هو لاعب دائما يصنع الفارق سواء لعب أم لا، وجوده في الفريق ميزة إضافية".

وكان قد تم استبعاد إبراهيموفيتش من مواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بسبب معاناته من الإصابة.