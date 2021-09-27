طرح تذاكر بطولة كأس العرب 2021 للجمهور اعتبارا من الثلاثاء

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب التي تقام في قطر في شهر ديسمبر المقبل طرح التذاكر بداية من الغد الثلاثاء.

ويمكن الحصول على التذاكر عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمي.

ويلعب منتخب مصر في البطولة التي تقام في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في المجموعة الرابعة بجوار الجزائر ولبنان والسودان.

وتتوفر تذاكر جميع مباريات البطولة بما في ذلك مباريات اثنين من استادات كأس العالم 2022 سيجري الكشف عنهما خلال البطولة، وهما استاد البيت الذي سيشهد افتتاح ونهائي البطولة، واستاد راس أبو عبود الذي سيعد أول استاد يفكك بالكامل في تاريخ كأس العالم.

وأجريت بعض التعديلات على مواعيد إقامة المباريات الثلاثة في اليوم الأول للبطولة، ويمكن الاطلاع على نسخة محدثة من جدول مباريات البطولة عبر موقع فيفا، ولم يطرأ أي تغيير على صلاحية تذاكر المباريات التي حصل عليها الجمهور في السابق بعد تعديل مواعيد انطلاقها.

وبإمكان المشجعين حضور مباراتين من أصل أربع مباريات يوميا خلال مرحلة المجموعات، مادام هناك أربع ساعات بين انطلاق كل مباراة وأخرى، لإتاحة الفرصة للمشجعين للانتقال إلى استاد المباراة التالية باستخدام وسائل النقل العام.

تذاكر متابعة منتخب محدد سيتم طرحها مرة أخرى خلال هذه المرحلة من بيع على أن تبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في 2 نوفمبر وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.

وتتاح باقة متنوعة من التذاكر بأسعار تتراوح بين 25 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الرابعة (للمقيمين في قطر فقط) وذلك خلال دور المجموعات، و245 ريالاً قطرياً لتذاكر الفئة الأولى خلال المباراة النهائية

بطاقة المشجّع

ستشهد بطولة كأس العرب تطبيق نظام بطاقة المشجع الذي يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية ومتكاملة للمشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وتعد بطاقة المشجّع بطاقة تعريف ذكية إلزامية لحاملي تذاكر المباريات، وستتيح لحامليها إمكانية الدخول إلى استادات البطولة.

كما ستوفر البطاقة لحاملي تذاكر المباريات إمكانية الاستفادة من عدد من الخدمات والمزايا المتعلقة بالنقل والسياحة وغيرها، وذلك من أجل تحسين التجربة التي يخوضها المشجّع خلال فترة إقامته في دولة قطر.

ويتعين على المشجعين الراغبين في حضور بطولة كأس العرب تقديم طلب الحصول على بطاقة المشجع بمجرد دفع ثمن التذكرة واستلام رقم طلب التذكرة عبر البريد الإلكتروني. ويمكن تقديم طلبات الحصول على بطاقة المشجع عبر الموقع الإلكتروني للدولة المستضيفة قطر: FAC21.qa بدءاً من 28 سبتمبر، حيث تتوافر كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بإصدار بطاقة المشجع.

وتقع إدارة بطاقات المشجعين تحت تصرف الجهات المعنية في دولة قطر، ولا تقع عملية إصدارها أو ما يترتب عليها من استخدامات ضمن مسؤوليات الفيفا.

إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

وفي ضوء التحديات الراهنة التي يفرضها وباء كوفيد-19 في أنحاء العالم، ووفق الإجراءات المطبقة سلفاً خلال كأس العالم للأندية 2020، والتصفيات المؤهلة لكأس العرب 2021 في يونيو الماضي؛ سيطبق البلد المستضيف كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة كافة المشاركين في المنافسات، وعلى كافة الحضور الالتزام بإرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وتوجيهات وزارة الصحة العامة.