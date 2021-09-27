ناتشو: نلعب في نادي يفحص كل شيء بعدسة مكبرة.. وهذا مركزي المفضل

يرى ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد أن ناديه يفحص كل شيء بعدسة مكبرة وأن الجميع تحت الاختبار بحثا عن الانتصار وتحقيق هدف النادي.

ويلتقي ريال مدريد غدا مع شيريف تيراسبول على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ناتشو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "شيريف مستعدون للمنافسة في دوري الأبطال ويجب علينا أن نواجه هذا الدافع".

وتابع "أعتقد أن كرتي مع ألبيول كانت ركلة جزاء واضحة، لقد تأخر ومن وجهة نظري كانت ركلة جزاء، شعرت بالغرابة لإن الفار استغرق خمس ثواني فقط لاتخاذ القرار، اعتقد أن مستوى التحكيم جيد ولكن اعتقد أن تلك اللعبة كانت ركلة جزاء".

وأردف "الجميع يعرف بأنني استطيع اللعب في أكثر من مركز، مع أنني أفضل قلب الدفاع، لكن لدينا بعض الإصابات ولهذا السبب ألعب كظيهر، لكن المدرب وأنا نعرف أنني أفضل قلب الدفاع".

وشدد "لا نهتم كثيرا ولدينا نفس الضغط سواء كنا مرشحين للفوز أم لا، في العام الماضي تنافسنا مع وجود العديد من الإصابات حتى وصلنا إلى النهائي تقريبا، نحن واثقون ونريد أن نحظى بعام جيد في دوري الأبطال، لا يشك أحد في قتال ريال مدريد حتى نهاية الموسم".

واستمر "شارة القيادة لم تغيرني فأنا رجل أتى من منزل يعرف القيم وقد واتعامل مع الشباب جيدا كما كنت من قبل، وأحاول دائما مساعدة الفريق، أنا سعيد جدا، العام الماضي كان مهما بالنسبة لمستقبلي".

وأصبح ناتشو هو القائد الثالث في ريال مدريد بعد رحيل كل من سيرخيو راموس ورفاييل فاران.

وأضاف "لا أعرف إن كنت لاعب أساسي أم لا، لقد لعب ثمان مباريات وفاتتني واحدة فقط بسبب الإنزعاجات، إذا نظرت إلى تلك البيانات أعتقد أنني كذلك، لكن كان هناك العديد من الإصابات أيضا، أفضل إجابة هي في نهاية الموسم ، هدفي هو لعب أكثر عدد من المباريات والقتال للعب في قلب الدفاع وهو أكثر ما أحبه".

وأوضح "الدفاع يحتاج إلى تحسين؟ بالطبع يجب علينا أن نتطور دفاعيا، لقد استقبلنا العديد من الأهداف على الرغم من أننا نواصل دون خسارة، وهو أمر مهم للثقة، علينا أن نواصل صقل الأمور والتحسن في العديد من الجوانب".

وأتم "نحن تحت الاحتبار في كل مباراة، سواء بوجود راموس أم لا، ونحن في جميع المراكز نلعب في نادي حيث ينظر لكل شيء بعدسة مكبرة، لدينا لاعبين مهمين للغاية في خط الدفاع، وإذا كنا نهاجم وندافع بشكل جيد يمكننا القيام بأشياء كثيرة".

ويحتل فريفق شيريف تيراسبول المركز الأول متفوقا بفارق الأهداف على ريال مدريد بعد فوز الفريقين بالمباراة الأولى في دور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى في المجموعة سيحل إنتر ميلان ضيفا على شاختار دونيتسك.