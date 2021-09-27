غزل المحلة يضم مهاجم وفاق سطيف

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 19:26

كتب : رضا السنباطي

ماليك توريه - غزل المحلة

أعلن غزل المحلة اليوم الإثنين ضمه للمهاجم المالي ماليك توريه قادما من وفاق سطيف الجزائري في صفقة انتقال حر.

وأشار غزل المحلة في بيانه الرسمي إلى أن اللاعب صاحب الـ26 عاما وقع على عقد مع النادي يمتد لموسمين.

وبدأ توريه مشواره مع دجولبيا المالي ومنه انضم إلى الإفريقي التونسي في عام 2013، ثم إلى مواطنه سيدي بوزيد في 2016.

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وانضم ماليك توريه إلى نادي اتحاد بسكرة الجزائري في عام 2018 وبعد ستة أشهر انتقل منه إلى مواطنه مولودية بجاية ثم إلى وفاق سطيف في 2019.

وتوج ماليك توريه بلقب الدوري التونسي مع الإفريقي.

ومع وفاق سطيف خاض توريه 33 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع هدفين.

ولم يخض مباراة دولية مع منتخب بلاده فيما شارك مع فريق تحت 20 عاما أربع مرات.

وضم غزل المحلة خلال الانتقالات الصيفية الجارية كل من أحمد السيد ومحمود الخضري وخالد سامي ومصطفى العش وأمير إسماعيل وإبراهيما كونيه ووليد مصطفى ومحمد بازوكا وإبراهيم عبد الخاق وسيد شبراوي وإبراهيم صلاح.

غزل المحلة في الدوري
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