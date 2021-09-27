مؤتمر جوتا: ليالي الأبطال في آنفيلد لا تعوض.. وثلاثي ليفربول ساعدني على التألق

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 19:16

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - بيرنلي

ظهر البرتغالي ديوجو جوتا سعيدا بمرور عام على وجوده مع ليفربول مشيرا إلى أن الجميع في النادي يهدف دائما للفوز قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

ليفربول يستعد لمواجهة بورتو البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورتو: "جئت إلى هنا قبل 12 شهرا، شعور رائع أن تلعب لمثل هذا النادي العظيم مع الأجواء المحيطة به ودعم الجماهير. نريد أن نفوز بالمباريات والبطولات دائما وهو ما نحاول فعله".

أخبار متعلقة
صلاح يبتعد كثيرا عن شارة القيادة.. كلوب يعلن قادة ليفربول الـ6 هندرسون عن هدف صلاح رقم 100: لاعب مذهل منذ قدومه إلى ليفربول مؤتمر كلوب: نحتاج للتحسن في الدفاع.. والفوز على بورتو سابقا لا يعني أي شيء

وأضاف "أريد أن أساعد زملائي دائما، اللعب تحت قيادة يورجن كلوب يفيدنا دائما. نلعب كرة هجومية وأكون قريبا من المرمى".

وتابع "كنت أعلم قبل انتقالي لليفربول أن الثلاثي الهجومي الخاص بهم من الأفضل في العالم ولكني كنت أريد القدوم وبذل أقصى ما يمكنني والمدرب عليه القرار بعد ذلك. لقد ساعدني الجميع لأن الرغبة دائما واحدة في الفوز".

وواصل "الليالي الأوروبية في آنفيلد تكون مختلفة دائما، جربت شعور ذلك أمام ميلان. الجماهير دفعتنا بقوة خلال المباراة".

وأتم "المواجهة أمام بورتو ستكون صعبة بالطبع وعلينا ألا نلتفت للنتائج السابقة عندما نواجه فريقا مثل بورتو في دراجاو لأننا إن فعلنا ذلك سنتعثر".

ليفربول انتصر في المباراة الأولى على ميلان 3-2 بينما تعادل بورتو مع أتليتكو مدريد سلبيا.

ليفربول بورتو دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي لـ في الجول: نريد بقاء الدوري بنظامه الطبيعي 7 دقيقة | الدوري المصري
براهيم دياز: إبراهيموفيتش يمنحني الثقة ودائما ما يصنع الفارق سواء لعب أم لا 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس دورتموند: ما يحدث مع سانشو في يونايتد يؤلم روحي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طرح تذاكر بطولة كأس العرب 2021 للجمهور اعتبارا من الثلاثاء 20 دقيقة | منتخب مصر
ناتشو: نلعب في نادي يفحص كل شيء بعدسة مكبرة.. وهذا مركزي المفضل 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان.. من يريدها أكثر؟ 51 دقيقة | تقرير في الجول
سكاي: لا نية لإقامة الدوري الإنجليزي بـ39 جولة ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: أتمنى تخطي إنجاز زيدان مع ريال مدريد في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري