مؤتمر جوتا: ليالي الأبطال في آنفيلد لا تعوض.. وثلاثي ليفربول ساعدني على التألق

ظهر البرتغالي ديوجو جوتا سعيدا بمرور عام على وجوده مع ليفربول مشيرا إلى أن الجميع في النادي يهدف دائما للفوز قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

ليفربول يستعد لمواجهة بورتو البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورتو: "جئت إلى هنا قبل 12 شهرا، شعور رائع أن تلعب لمثل هذا النادي العظيم مع الأجواء المحيطة به ودعم الجماهير. نريد أن نفوز بالمباريات والبطولات دائما وهو ما نحاول فعله".

وأضاف "أريد أن أساعد زملائي دائما، اللعب تحت قيادة يورجن كلوب يفيدنا دائما. نلعب كرة هجومية وأكون قريبا من المرمى".

وتابع "كنت أعلم قبل انتقالي لليفربول أن الثلاثي الهجومي الخاص بهم من الأفضل في العالم ولكني كنت أريد القدوم وبذل أقصى ما يمكنني والمدرب عليه القرار بعد ذلك. لقد ساعدني الجميع لأن الرغبة دائما واحدة في الفوز".

وواصل "الليالي الأوروبية في آنفيلد تكون مختلفة دائما، جربت شعور ذلك أمام ميلان. الجماهير دفعتنا بقوة خلال المباراة".

وأتم "المواجهة أمام بورتو ستكون صعبة بالطبع وعلينا ألا نلتفت للنتائج السابقة عندما نواجه فريقا مثل بورتو في دراجاو لأننا إن فعلنا ذلك سنتعثر".

ليفربول انتصر في المباراة الأولى على ميلان 3-2 بينما تعادل بورتو مع أتليتكو مدريد سلبيا.