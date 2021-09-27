إنتر يعلن جاهزية فيدال وكوريا لمواجهة شاختار

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

فيدال يحتفل بهدف إنتر في يوفنتوس

أعلن نادي إنتر جاهزية أرتورو فيدال وخواكين كوريا لمواجهة شاختار في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أرتورو فيدال

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

ودخل الثنائي في قائمة النيرازوري المكونة من 23 لاعبا استعدادا لمواجهة شاختار.

وكان فيدال قد غاب عن أخر ثلاث مباريات لفريق إنتر هذا الموسم بسبب إصابة في الفخذ.

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وتدرب فيدال مع باقي اللاعبين في المران الجماعي قبل السفر إلى مدينة كييف.

كما أصبح خواكين كوريا متاحا بعد غيابه عن مباراتي إنتر ضد فيورنتينا وأتالانتا.

بينما لم يعد ستيفانو سينسي إلى التدريبات بعد ولا يزال خارج قائمة إنتر.

إنتر فيدال كوريا
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