طبيب الأهلي يكشف موعد عودة الشحات وياسر إبراهيم للتدريبات

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تفاصيل إصابة ثنائي الفريق حسين الشحات وياسر إبراهيم وموعد عودته للتدرب.

وقال طبيب الأهلي إن الشحات يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، فيما يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وكشف طبيب الأهلي أن الثنائي سينتظم في المران بعد 48 ساعة عقب تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم الإثنين في ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لـ24 ساعة بعد الفوز على إنبي في دور الـ16 من كأس مصر.

وكان مران الأهلي الجماعي شهد غياب طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" لإصابتهما وخاضا تدريبات استشفائية.