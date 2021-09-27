كوكا أساسي مع كونيا سبور لأول مرة لمواجهة قاسم باشا

أعلن إلهان بالوت مدرب كونيا سبور عن تشكيل الفريق لمواجهة قاسم باشا في الجولة السابعة من الدوري التركي والتي ستقام على ملعب الأخير.

وجاء أحمد حسن "كوكا" في التشكيل الأساسي للمباراة لأول مرة منذ انضمامه للفريق.

وجاء تشكيل كونيا سبور بالكامل كالآتي

الحارس: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: نيجك سكوبيتش - أحميت كاليتش - عبد الكريم بادراتشكي - جويلهيرمي

الوسط: سونير ديكمين - أمير هادياهميتوفيتش - إيندري تيتشي

الهجوم: سيردار جورلير - أحمد حسن "كوكا" - زيمير بيتيكي

وشارك كوكا في ثلاث مباريات مع كونيا سبور كبديل منذ انضمامه للفريق، وتمكن خلالهم من صنع هدف واحد.

ويحتل كونيا سبور المركز السادس في الدوري التركي برصيد 12 نقطة وقد يصل للمركز الثاني في حال فوزه بالمباراة.