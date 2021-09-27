مؤتمر محرز: سان جيرمان سيكون أقوى بكثير من السابق.. ومهمتنا أصعب مع تدعيماتهم القوية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - نورويتش - محرز

يرى رياض محرز لاعب مانشستر سيتي أن مواجهة باريس سان جيرمان ستكون أقوى بكثير من النسخة التي واجهها فريقه في نصف نهائي الموسم الماضي.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال رياض محرز في المؤتمر الصحفي: "باريس سان جيرمان يملك فريق جيد جدا ويشبه إلى حد كبير الموسم الماضي، أضيف إليهم ميسي وعدد من اللاعبين الآخرين".

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وأضاف "هم أقوى هذا الموسم، مباراة الموسم الماضي كانت قريبة للغاية وسيفوز الأفضل في المواجهة المقبلة".

وكان رياض محرز قد تألق الموسم الماضي في نصف نهائي للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا لكنه حذر زملائه من قوة فريق العاصمة الفرنسية.

وتابع محرز "سان جيرمان دعم بقوة في كل مكان، كان لديهم دائما دفاع جيد وأضيف إليهم خبرة سيرجيو راموس بالإضافة لجيانلويجي دوناروما حارس مرمى جيد جدا".

وشدد النجم الجزائري "مباراة الغد مختلفة، فالموسم الماضي كان نصف نهائي ولا توجد جماهير، لذلك يجب أن تأخد الأمر بشكل مختلف بعد خمسة أشهر ومع بداية موسم جديد".

وأوضح "ستكون مباراة أخرى صعبة ويجب أن نركز ونلعب بشخصية وسنرى كيف ستنتهي المباراة، لا نفكر أننا فزنا الموسم الماضي".

وكشف محرز "عندما تفوز بمباريات كبيرة مثل هذه، تزداد ثقتك بنفسك، تحسنا كثيرا منذ ذلك الحين وعلى المستوى الدفاعي من حيث الصلابة التي أظهرناها".

واختتم محرز تصريحاته "كنا جيدين جدا الموسم الماضي، ونعمل على التحسن وسنرى ما سيحدث".

وكان سيتي قد تغلب على لايبزيج في افتتاح دور المجموعات بنتيجة 6-3 بينما تعادل باريس سان جيرمان مع كلوب بروج بهدف لكل منهما.

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