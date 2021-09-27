هيريرا: مباراة مانشستر سيتي هي الأهم لنا في الموسم

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

أندير هيريرا وليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وكلوب بروج

يرى أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان أن مواجهة مانشستر سيتي هي المباراة الأهم للفريق هذا الموسم.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء غدا الثلاثاء.

وقال هيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحترم مانشستر سيتي كثيرا، إنه فريق رائع وتحد كبير بالنسبة لنا ولكن يجب ألا ننسى أن هناك فريقين آخرين في المجموعة يريدان التأهل وهما لايبزج وكلوب بروج".

أخبار متعلقة
مؤتمر كلوب: نحتاج للتحسن في الدفاع.. والفوز على بورتو سابقا لا يعني أي شيء مؤتمر بوكيتينو: ميسي يحتاج للتأقلم في باريس سيتي يفقد نجمه أمام سان جيرمان وليفربول

وأضاف "إنها أكبر مباراة في الموسم بالنسبة لنا، سنواجه فريقا قويا للغاية وسنظهر أننا نريد تحقيق الفوز"

وواصل "مانشستر سيتي ضغط بشكل كبير على تشيلسي ولكن هذه ستكون مباراة مختلفة، علينا إظهار شخصيتنا للاحتفاظ بالكرة حتى تحت الضغط ونحن على دراية كاملة بمميزات فريقنا، لدينا لاعبون يمكنهم تحقيق الفوز ويشكلون خطورة كبيرة في المساحات الصغيرة".

وأكمل "لدينا لاعبون يمكنهم إحداث الفارق والفوز بالمباريات لكننا نحتاج إلى كتلة قوية في الخلف من أجل مساعدتهم على إحداث الفارق والتفوق على المنافسين".

وأتم تصريحاته "ربما هناك 10 فرق يمكنها الفوز بدوري أبطال أوروبا ونحن على دراية كاملة بالتوقعات تجاه فريقنا ولكننا نلعب في بطولة تضم نخبة الأندية ولا يمكن خلالها التنبؤ بأي شيء ولهذا السبب هناك دائما مفاجآت كبيرة في دوري الأبطال".

باريس سان جيرمان مانشستر سيتي أندير هيريرا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي لـ في الجول: نريد بقاء الدوري بنظامه الطبيعي 7 دقيقة | الدوري المصري
براهيم دياز: إبراهيموفيتش يمنحني الثقة ودائما ما يصنع الفارق سواء لعب أم لا 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس دورتموند: ما يحدث مع سانشو في يونايتد يؤلم روحي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طرح تذاكر بطولة كأس العرب 2021 للجمهور اعتبارا من الثلاثاء 20 دقيقة | منتخب مصر
ناتشو: نلعب في نادي يفحص كل شيء بعدسة مكبرة.. وهذا مركزي المفضل 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان.. من يريدها أكثر؟ 51 دقيقة | تقرير في الجول
سكاي: لا نية لإقامة الدوري الإنجليزي بـ39 جولة ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: أتمنى تخطي إنجاز زيدان مع ريال مدريد في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري