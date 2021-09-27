هيريرا: مباراة مانشستر سيتي هي الأهم لنا في الموسم

يرى أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان أن مواجهة مانشستر سيتي هي المباراة الأهم للفريق هذا الموسم.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء غدا الثلاثاء.

وقال هيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحترم مانشستر سيتي كثيرا، إنه فريق رائع وتحد كبير بالنسبة لنا ولكن يجب ألا ننسى أن هناك فريقين آخرين في المجموعة يريدان التأهل وهما لايبزج وكلوب بروج".

وأضاف "إنها أكبر مباراة في الموسم بالنسبة لنا، سنواجه فريقا قويا للغاية وسنظهر أننا نريد تحقيق الفوز"

وواصل "مانشستر سيتي ضغط بشكل كبير على تشيلسي ولكن هذه ستكون مباراة مختلفة، علينا إظهار شخصيتنا للاحتفاظ بالكرة حتى تحت الضغط ونحن على دراية كاملة بمميزات فريقنا، لدينا لاعبون يمكنهم تحقيق الفوز ويشكلون خطورة كبيرة في المساحات الصغيرة".

وأكمل "لدينا لاعبون يمكنهم إحداث الفارق والفوز بالمباريات لكننا نحتاج إلى كتلة قوية في الخلف من أجل مساعدتهم على إحداث الفارق والتفوق على المنافسين".

وأتم تصريحاته "ربما هناك 10 فرق يمكنها الفوز بدوري أبطال أوروبا ونحن على دراية كاملة بالتوقعات تجاه فريقنا ولكننا نلعب في بطولة تضم نخبة الأندية ولا يمكن خلالها التنبؤ بأي شيء ولهذا السبب هناك دائما مفاجآت كبيرة في دوري الأبطال".