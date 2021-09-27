مؤتمر أنشيلوتي: أتمنى تخطي إنجاز زيدان مع ريال مدريد في دوري الأبطال

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 19:35

كتب : عبد الرحمن فوزي

كارلو أنشيلوتي

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المقارنة بينه وبين زين الدين زيدان المدرب السابق للفريق.

ويلتقي ريال مدريد غدا مع شيريف تيراسبول على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة كالآتي:

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"ميندي في حالة جيدة، الآن لدينا مباراتين، وبعد التوقف الدولي سوف نجهزه ليلعب".

"ليس لدي فريق أساسي وفريق بديل، يجب علي اختيار اللاعبين الذين سيلعبون المباراة".

"لا أعلم إذا كان بنزيما يتحدث مع اللاعبين الشباب على انفراد، ولكن أنا محظوظ لمشاهدة أحد أكثر اللاعبين احترافية في العالم يتدرب كل يوم ويتمتع بالاحترام والتواضع".

"الانتقادات؟ لم أتفاجأ، وطريقة لعبي بالطبع إذا سألتني عما إذا كانت الخطة خاطئة، يمكنني أن أفكر واعترف بأنها كانت كذلك، لكنني لن اعترف بذلك رسميا أبدا، وأحيانا يساعد النقض على التحسن".

"ميليتاو وألابا يبلون بلاء حسنا، حافظنا على شباكنا نظيفة في المباراة الماضية ونحن نتحسن، إنه دور جماعي ليس فقط في الدفاع، ميليتاو وألابا عليهم أن يعتادوا على اللعب سويا، ولكنهم بدأوا بشكل جيد".

"دوري الأبطال بالنسبة لنا لهذا النادي شيء خاص، إنها منافسة أكثر تعقيدا وصعوبة، نحن معتادون على الفوز بها أكثر من غيرنا لدينا ميزة صغيرة".

"مع لوكا مودريتش أنا سعيد جدا، لقد تعرض لإصابة وعاد بشكل جيد، وعندما أقوم بتغيير لاعب في الدقيقة الـ 75 لا يعني أنه ارتكب خطأ بل لأنني أريد إجراء بعض الانتعاش".

"المقارنة مع زيدان؟ من الصعب قول هذا لإن الاعبين قد تغيروا قليلا، الفريق قد تغير ولا أحب أن أقارن هذا الفريق بفريق زيزو، لقد بذل قصاره جهده، أتمنى أن استطيع الفوز بثلاثة دوري أبطال على التوالي وأتمنى أن أحصل على واحدة إضافية".

"إنها مباراة دوري أبطال أوروبا يجب أن تكون جميع المباريات فيه جاهزة بشكل جيد، ونحن متحمسون للغاية للعودة إلى البرنابيو لأن لدينا ذكريات جيدة للغاية".

"شيريف فريق لا نعرف الكثير عنه لكنه منظم وسريع في الخط الأمامي، يجب أن نضع أقصى تركيزنا، نحتاج إلى الثلاث نقاط".

ويحتل فريفق شيريف تيراسبول المركز الأول متفوقا بفارق الأهداف على ريال مدريد بعد فوز الفريقين بالمباراة الأولى في دور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى في المجموعة سيحل إنتر ميلان ضيفا على شاختار دونيتسك.

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