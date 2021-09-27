سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: نفضل النظام التقليدي للدوري لتكافؤ الفرص

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 18:27

كتب : أحمد شاكر

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا

يفضل سيراميكا كليوباترا استمرار الدوري بنظامه التقليدي من دورين ذهاب وإياب من أجل تكافؤ الفرص بين الجميع.

وتحدث معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com قائلا: "نفضل إقامة الدوري بنظامه التقليدي".

وبرر "هذا من أجل تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

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وأعلنت رابطة الأندية مناقشتها خوض الموسم الجديد من الدوري بنظام المجموعتين على أن يتأهل 6 فرق للمرحلة النهائية من البطولة.

وطرحت أيضا نظام الدوري من دور واحد على أن يلعب العشرة الأوائل ضد بعضهم البعض في المرحلة النهائية، بينما أصحاب المراكز من 11 إلى 18 يواجهون بعضهم البعض لتحديد الباقين في البطولة.

وستجتمع الرابطة بممثلي الأندية يوم الخميس لحسم نظام الموسم الجديد من الدوري.

وناقشت الرابطة خيارات أخرى لنظام البطولة لمواجهة ضغط الوقت المتوقع في الموسم الجديد الذي سيشهد توقفات عديدة لخوض منتخب مصر مباريات رسمية، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب أو كأس أمم إفريقيا.

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سيراميكا كليوباترا في الدوري
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