مؤتمر كلوب: نحتاج للتحسن في الدفاع.. والفوز على بورتو سابقا لا يعني أي شيء

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على ان فريقه يحتاج إلى الدفاع بشكل أفضل مشيرا إلى أن انتصاره على بورتو في المواجهات الأخيرة لا يمكن الأخذ به كمقياس قبل المواجهة.

ليفربول يستعد لمواجهة بورتو البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "بورتو لديه العديد من اللاعبين الجيدين، صحيح أنهم يتغيرون ولكن بنفس المدرب. فوزنا عليهم في آخر مباراتين هناك ليس مقياسا. علينا أن نجد الطريقة للوصول لمرماهم".

وأضاف عن طريقة الدفاع أمام برينتفورد "لن يكون مصدر قلق كبير ولكن علينا ان نظهر ردة فعل، إنه أمر مخادع أن تفوز في مباراة عندما لا تكون في أفضل حالاتك الدفاعية ولكن هذا لم يحدث. بشكل عام لدينا مشكلة في طريقة الدفاع".

وواصل "يجب ان نظهر بأفضل ما لدينا لنتمكن من العبور. لن نقم باحتساب نقاط لم نحصل عليها بعد في مجموعة صعبة، مباراة بورتو أمام أتليتكو كانت صعبة للغاية وإن هناك هناك فريق يجب أن يفوز بها لكان بورتو".

وتابع "سنسافر بـ23 لاعبا لمواجهة بورتو، الجميع حاضر ما عدا أصحاب الإصابات الطويلة، تياجو ألكانتارا وهيرفي إيليوت".

كلوب كان قد كشف عن قادة الفريق الستة للفريق أيضا. (طالع التفاصيل)

وأتم عن جوتا " إنه لاعب استثنائي بشحصية قوية، سعيد أننا تعاقدنا معه. التطور أمر غير سهل ولكن جوتا نجح في فعل ذلك بكل تأكيد".