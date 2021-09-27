مؤتمر بوكيتينو: ميسي يحتاج للتأقلم في باريس

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 18:17

كتب : FilGoal

ميسي - باريس سان جيرمان

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي لا يزال يحتاج للتأقلم مع الفريق الفرنسي.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء غدا الثلاثاء.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن هنا في تقدم وهذا ليس رأيا إنها حقيقة، علينا أن ننظر من أين أتينا وأين نحن الآن".

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وأضاف "سنواجه مانشستر سيتي وأفضل مدرب في العالم جوارديولا، إنه فريق رائع ويحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا مثلنا، ربما يكونون متقدمين علينا لكن يمكن أن يحدث أي شيء خلال مباراة كرة القدم".

وأكمل "سنحاول أن نسبب لهم بعض المشاكل مع الكثير من الرغبة والتصميم على تطبيق أفكارنا خلال المباراة والحد من نقاط القوة لديهم ومحاولة إيجاد نقاط ضعف في فريقهم لاستغلالها".

وواصل "لا أعتقد أن مواجهة مانشستر سيتي هي الاختبار الحقيقي الأول للفريق هذا الموسم، واجهنا تحديات كثيرة في كل مباراة ولم تكن بداية الموسم سهلة لأننا استعدنا اللاعبين تدريجيا، نحن نعلم مدى التوقعات تجاه هذا الفريق ونعلم جيدا أنه يجب علينا العمل بمسؤولية وصرامة".

المدرب الأرجنتيني انتقل للحديث عن حالة الثنائي ماركو فيراتي وليونيل ميسي.

وقال بوكيتينو: "ماركو تدرب جيدا في الأيام الماضية وأعتقد أنه سيكون مع الفريق، ولكني لا أعرف هل يمكنه المشاركة أساسيا في المباراة أم لا، ومن المحتمل رؤيته في الملعب".

وعن ميسي قال: "ليو يتقدم في التعافي من الإصابة بشكل جيد للغاية وأعتقد أنه سيتواجد مع الفريق أمام مانشستر سيتي ولكن لا أعلم هل سيبدأ أم لا".

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