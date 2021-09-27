مران الأهلي – قرار من موسيماني بشأن اللاعبين الدوليين

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 18:08

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - إنبي - موسيماني

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مد الراحة التي حصل عليها اللاعبين الدوليين من المران قبل انضمامهم لمنتخب مصر.

جاء ذلك حرصا من الجهاز الفني للأهلي على منح اللاعبين فرصة للراحة والتقاط الأنفاس قبل خوض مباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانضم من الأهلي لمنتخب مصر كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف.

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واستأنف الأهلي مرانه اليوم الإثنين في ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لـ24 ساعة بعد الفوز على إنبي في دور الـ16 من كأس مصر.

واجتمع موسيماني بالجهاز الفني للأهلي واللاعبين قبل المران لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة.

واكتفى طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبي الفريق بخوض تدريبات استشفائية لمعانتهما من إجهاد عضلي خفيف.

الأهلي موسيماني
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