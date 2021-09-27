خبر في الجول – الأهلي يدرس مقترحات نظام دوري الموسم المقبل.. وقرار خلال 48 ساعة

يدرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتنسيق مع لجنة التخطيط وإدارة فريق الكرة ممثلة في سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني، مقترحات نظام دوري الموسم المقبل.

وقال مصدر بالأهلي لـ FilGoal.com: "الخطيب عقد اجتماعات على مدار الساعات الماضية مع الأطراف السابق ذكرها، لدراسة شاملة لتلك المقترحات".

وأردف "من المتوقع أن يصل النادي لقرار خلال 48 ساعة على الأكثر".

وأوضح "الأهلي يضع ضرورة مراعاة اتحاد الكرة ورابطة الأندية لارتباطات الأهلي القارية ومشاركته في كأس العالم للأندية، واستدعاء لاعبيه للمنتخبات".

وأتم "في نفس الوقت، يريد الأهلي مساعدة ومساندة منظومة الكرة المصرية حيث لا يرى تعارض بين الاتجاهين".

وكان عامر حسين عضو رابطة أندية الدوري المصري قد كشف عن 3 تصورات مقترحة لدوري الموسم الجديد.

وكشف: "التصور الأول هو الدوري بنظامه الطبيعي من ذهاب وإياب، وذلك سينتهي في نهايات أغسطس".

وتابع: "التصوران الثاني والثالث سيسمحان بنهاية الدوري شهر أبكر، أي في يوليو".

وأكمل: "التصور الثاني هو دوري المجموعتين، يتأهل منه أول 3 فرق في كل مجموعة لخوض دوري نهائي بنظام الذهاب والإياب من 6 فرق لتحديد البطل. فيما يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة، ويلعب صاحب المركز قبل الأخير أمام نظيره في المجموعة الأخرى لتحديد الهابط الثالث، وفي ذلك النظام يخوض كل فريق 26 مباراة على أحد أقصى".

وأشار: "في التصور الثالث يُلعَب دوري من دور واحد. ثم تنتقل أول 10 فرق لخوض دوري لتحديد البطل. وتنتقل آخر 8 فرق للعب دوري لتحديد الهابطين، وفي هذا النظام تلعب كل الفرق 24 مباراة بشكل متساوٍ".

وينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل.